Pesar en la comunidad educativa por el fallecimiento de una docente de Paraná

Lamentamos informar con, profunda tristeza, el fallecimiento de nuestra querida Valeria Aguilar, quien durante varios... Publicado por Escuela Privada Santa Rafaela Maria en Martes, 22 de septiembre de 2020

Valeria Aguilar era docente de Inglés y se desempeñó en diferentes instituciones de Paraná, entre ellas la escuela Santa Teresita, Nuestra Señora de la Esperanza y la escuela Santa Rafaela. Sufrió un cuadro de pancreatitis aguda, estuvo muchos días internada y finalmente no lo pudo superar.Según se informó, falleció este martes y su muerte generó gran conmoción entre docentes, alumnos y padres de las escuelas que la recordaron con cariño.Desde la escuela Nuestra Señora de la Esperanza anunciaron que se unirán para pedir por su "por su alma, por la fortaleza para su familia y la comunidad educativa". El rezo del Rosario será hoy a las 18:30 y luego a la Santa Misa que se transmite a las 19 por Facebook."Queremos informar con enorme tristeza el fallecimiento de nuestra querida Miss Valeria, que brille para ella la luz que no tiene fin. Vale querida así te recordaremos alegre, llena de energía, siempre comprometida en tu trabajo, llena de luz y transmitiendo con amor desde tu taller de Inglés", manifestaron.En tanto desde la escuela Santa Rafaela María indicaron: "Lamentamos informar con, profunda tristeza, el fallecimiento de nuestra querida Valeria Aguilar, quien durante varios días estuvo padeciendo un cuadro de pancreatitis aguda que no pudo superar. Nos unimos en oración por el eterno descanso de su alma y el consuelo para su familia".