Docente visitó casa por casa para dejar "un motivo más para soñar" a sus alumnos

Una docente recorrió casa por casa para saludar a sus más de 20 alumnos del tercer grado del Instituto Santa Lucía de Paraná. Fue este 21 de septiembre, Día de Estudiante. Y en su visita les obsequió un almohadón confeccionado por ella misma, además de, "un motivo más para soñar"."Decidimos llenar de magia el día de nuestros niños, y así preparamos un reencuentro porque hace meses que no nos vemos, que estamos distantes, pero a la vez tan cercanos", contó la seño Ileana aal agradeció a los padres que la acompañaron en la "locura"."Era el momento de reiniciarnos, renovarnos, necesitábamos sentir tanto afecto, no solo ellos, sino que uno también", argumentó al explicar que los almohadones fueron confeccionados "con mucho amor" por ella misma -gracias a la colaboración de su hermano, cuñada, sobrino y el aporte de telas enviado por su mamá, desde la localidad de Santa Elena de donde es oriunda."Queríamos dejarles ese mensaje de que hay que seguir soñando, que tenemos muchos motivos por seguir aun cuando no hay ganas, y las esperanzas flaquean", aseguró la seño Ile.Consultada a la docente cómo se dio el encuentro, éste recordó: "Preparamos un cuento que decía que podemos abrazarnos aun sin tocarnos, y este cuento finalizaba con mi voz, haciéndoles saber que la primavera es mágica y que ese día podíamos hacer nuestro sueño realidad. Les enviaba el video minutos antes, y a la cuenta de tres, ellos cerraban sus ojos, deseaban el reencuentro y yo llegaba a sus casas con la sorpresa de volver a vernos".Tras el reencuentro con sus alumnos, que tienen entre ocho y nueve años, Ileana aseguró que tiene "el corazón desbordado porque en sus ojos encontré el abrazo que tanto buscaba porque en los ojos de los niños, de sus familias"."Hay que seguir creyendo porque vamos a salir adelante, vamos a ser mejores, porque podemos hacer los sueños realidad", fue el mensaje que la docente dejó a sus estudiantes. "El mejor abrazo fue con los ojos, porque sentimos las miradas; fue mutuo", valoró.