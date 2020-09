Jardines maternales privados realizaron una sentada pidiendo su habilitación

Jardines maternales privados se manifestaron frente al municipio de Paraná con una sentada. Los mismos permanecen cerrados del marzo pasado, cuando comenzó la cuarentena por la pandemia de coronavirus en el país.Al respecto, una de las referentes, Alejandra Sosa, indicó aque "nos movilizamos nuevamente porque ya llevamos seis meses cerrados y sin ninguna respuesta del gobierno. Hace más de un mes que presentamos un último protocolo. Quedaron en respondernos en 10 días el petitorio, pero hasta el momento no recibimos ni siquiera un mensajito"."Esto no se puede sostener más. En septiembre cerraron otros dos jardines y suman cinco entre Paraná y Colonia Avellaneda. No queremos más jardines cerrados y menos puestos de trabajos. Además, queremos dar una respuesta a los papás que todos los días nos preguntan cuándo vamos a volver, ya que ellos están con sus actividades", indicó Sosa.Acotó que "conociéndonos, saben que brindamos un servicio totalmente seguro. A esta altura presentamos otro protocolo que está bien fundado sobre el Covid". Explicó que el mismo prevé "una gran cantidad de alumnos menos, para los papás que están trabajando. A los chicos se le mediría la temperatura en la puerta, se les cambiaría la ropa adentro, sanitizaríamos los espacios cada dos horas y sin que entren los papás. De toma maneras, estamos acostumbrados a trabajar con medidas higiénicas altísimas. Sería sumar un poco más a lo que hacemos siempre".Comentó que "gracias a la demanda de los papás que están trabajando nos han pedido ayuda, por lo que hay muchas chicas que trabajan en las casas de los padres".Finalmente, subrayó: "Esto es muy duro. No podemos esperar más. Si no podemos trabajar, necesitamos una ayuda económica".