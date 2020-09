Los Príncipes y Los Caligari festejaron el inicio de la Primavera en Elonce TV

Los Caligari

Jorge, uno de los integrantes de la banda musical paranaense Los Príncipes, dialogó en el programay adelantó que están trabajando y grabando un nuevo material.En plena grabación cantó en vivo un parte de un tema inédito y un clásico: Una fotografía."Estamos grabando nuevos temas para mostrarlos en los distintos medios, porque con el tema de pandemia no podemos salir a tocar, así que estamos produciendo", expresó ael artista."Creo que esta pandemia nos deja respirar un poco, para seguir componiendo y después, cunando se pueda mostrárselo al público. Extrañamos mucho el escenario, pero es algo nuevo para todo el mundo, pero tenemos que aguantar", dijo.Y agregó que "no podemos salir de gira, tenemos que turnarnos para poder venir al estudio a grabar. Pero le metemos pilas y seguimos para adelante. Le ponemos onda porque eso le hace bien al alma".La banda argentina de cuarteto que también fusiona otros géneros como rock and roll y el ska, estuvo presente, de manera virutal en el programa. Diego y Martín, dialogaron con los conductores."Durante la cuarentena estamos haciendo un montón de cosas, hoy se estrenó un video junto a la Sinfónica de Córdoba de la canción "Septiembre tú fuiste mía", pero adaptada a la cuarentena", expresó aDiego."La primavera siempre nos trae buenos recuerdos, más allá de que es una de las estaciones más lindas. Además, festejamos el día del estudiante, que nos involucra a todos, porque en algún momento pasamos por esa etapa", dijo.Al respecto de sus vidas en este tiempo, mencionó que "estamos trabajando más que antes, porque hacemos canciones y componemos para la banda, pero también estamos más en nuestras casas y con todas las tareas que conlleva, que antes con las giras nos perdíamos esos momentos".Sobre la suspensión de los shows, Martín comentó que "desde el 8 de marzo que no tocamos un escenario. Si bien hemos hecho de todo, no tenemos el contacto con el público, y es lo que más se extraña".