Día primavera: Repercusión en comercios y floristas

Con el comienzo de la estación más colorida del año muchos floristas se prepararon para vender ramos en todas las esquinas. Este año a diferencia de los anteriores, la demanda no fue la esperada y muchos floristas se quedaron con los canastos llenos de ramos."Es un año atípico, por la pandemia hubo poca gente en la peatonal y eso se vio reflejado en las ventas, no fueron como años anteriores", indicó Maximiliano, un florista, aSobre las ventas dijo que: "lo que más salen los las fresias, yerberas, astromelias, y de todo un poco. Este año no trajimos rosas porque estaba muy caras".En cuanto a los precios dijo que "los ramos de flores están 150 pesos, y los lirios cuestan 200 pesos. Tratamos de mantener el precio porque el asunto está complicado para todos".Maximiliano es oriundo de Santa Fe y vende flores en la esquina de Andrés Pazos y la peatonal San Martín, hace alrededor de 15 años. En esta ocasión, contó que estuvo trabajando desde las 7:30 de la mañana ya que es cuando más personas hay en la calle "de tarde es movimiento es menor", aseguró."El año pasado terminamos con los canastos vacíos, hoy vendimos alrededor de la mitad de lo que trajimos, por lo menos hicimos algo para poder llevar a casa, aunque no es mucho", sumó.En relación al trabajo durante la pandemia dijo que "los primeros meses fueron duros, subsistimos como pudimos"."Con mi familia hace muchos años trabajamos en el rubro, y mi padre hace más de 30 años que trabaja en Villa Libertador San Martin y los vecinos del lugar nos ayudaron con mercadería", recordó.A su vez indicó que "cuando las personas comenzaron a salir un poco, la venta mejoró, pero nada se compara con el año pasado".Por otro lado, en un local del microcentro de Paraná decoraron la vidriera con colores llamativos y además a todos sus clientes le regalaban una flor por el comienzo de la estación más linda del año. "Queremos agasajar a nuestras clientas y contarles todas las novedades de la temporada", indicó Tatiana la dueña de un comercio de indumentaria a Elonce TV.