Prestadores turísticos se manifestaron por la crisis que atraviesa el sector

Prestadores turísticos se manifestaron este lunes con corte de calles en inmediaciones a Casa de Gobierno, en Paraná. "Es por la situación que atravesamos desde marzo, porque no sacan protocolos de ningún tipo y porque no hay apoyo por parte del gobierno", argumentó auna de las manifestantes."Esta semana se aprobó la ley nacional para supuestamente apoyar al sector, pero la normativa es muy pobre, no nos ayuda en nada, y el mismo día sacaron un impuesto nuevo del 35% más, que se aplica sobre el dólar ahorro para la compra de moneda extranjera o paquetes de viajes, y que además es una devaluación encubierta", apuntó."La excusa del Banco Central fue la fuga del dólares, siendo que a través del turismo no se está fugando nada porque no hay facturación y muchos menos a través de las agencias de viajes pymes que no solo aportamos impuestos municipales, provinciales y municipales, sino que además generamos más de dos millones de fuentes de trabajo a nivel nacional", explicó la prestadora turística."No hay un horizonte, ni medidas claras porque tampoco se abren las fronteras, ni siquiera provinciales, lo que sería un aliciente en favor para reinventarnos en el turismo nacional, pero las provincias no tienen protocolos unificados, ni para micros, ni aviones", reprochó otra de las manifestantes."No queremos créditos, no queremos endeudarnos más, y lo paradójico es que dicen que nos apoyan y no nos ayudan en nada. Nos están destruyendo", coincidieron los afectados.