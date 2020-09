Asambleas en Obras Sanitarias: Aseguran que no afecta la prestación de servicios

Los gremios que nuclean a los municipales de Paraná -ATE, APS y Obras Sanitarias- conformaron un Frente Sindical para exigirle al intendente Adán Bahl, a través de un petitorio, la apertura de paritarias para discutir salario y manifestarle el rechazo al aumento de tres mil pesos ofrecido de forma unilateral."Realizamos asamblea en Obras Sanitarias para explicarles a los trabajadores por qué rechazamos el aumento decretado de tres mil pesos, porque no alcanza al jubilado, y vamos a recorrer distintas unidades y direcciones para llevarle el mensaje al compañero y que esté alerta por cualquier situación que resolvamos los tres gremios", explicó ael delegado gremial en Obras Sanitarias, Ramón Ortiz.En la oportunidad, aclaró que "la asamblea no afecta los trabajos de reparación de cañerías porque la repartición garantiza las guardias mínimas". "Hay un caño de 300mm que se está reparando", comentó al respecto."Queremos dialogar con el Ejecutivo para que tenga en cuenta que tres mil pesos no son nada y que tenga en cuenta a los jubilados", insistió.