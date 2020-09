Salud sexual de los adolescentes: "Predominan consultas sobre anticoncepción"

En el consultorio de adolescencia que funciona en el Hospital Materno Infantil San Roque en Paraná, la ginecóloga está en aislamiento preventivo, el obstetra está imposibilitado de concurrir desde el inicio de la pandemia y también están aisladas las enfermeras especializadas. Por estos días, sostienen el servicio una psicóloga y una enfermera del área de vacunación que se sumó a colaborar.



Las dificultades generadas por la pandemia se repiten en todo el sistema sanitario y los dispositivos de atención de la salud sexual y reproductiva de los adolescentes no escapan a los problemas. No obstante, la atención integral está garantizada, también las urgencias y no se interrumpió la entrega de anticonceptivos.



La ginecóloga Romina Spoturno contó a El Diario que está elaborando estadísticas sobre la atención durante la pandemia y comparte algunas impresiones. "Hasta ahora lo que voy viendo es que desde el 20 de marzo hasta el 31 de agosto se produjeron muchas menos consultas que el año pasado en el mismo período. Y, a diferencia de lo que ocurría antes de la cuarentena, ahora predominan las consultas sobre anticoncepción", expone.



La profesional atribuye esta merma lógicamente a la restricción de las salidas y a los problemas de movilidad, pero también a la falta de información. "El consultorio siempre estuvo abierto, pero los chicos y las chicas pensaron que solo se atendían urgencias y dejaron de venir", explica.



Los adolescentes que llegan al San Roque, según relevó la profesional, son en su mayoría usuarios del sistema. Pero en esta época acudieron a la consulta muchos que no obtuvieron respuesta en los centros de salud de su barrio o incluso en su ciudad.



"Vienen chicos y chicas que no son de la zona y hubo quienes viajaron desde el interior para la colocación o extracción de un dispositivo. Suponemos que son inconvenientes producto de la pandemia", cuenta Spoturno.



A los chicos y las chicas los recibe un enfermero o enfermera que abre una historia clínica y los orienta en la atención con los profesionales que corresponda. Se les brinda una atención integral interdisciplinaria. Nadie queda sin atención. Esa es la premisa.



"Aprovechamos el contacto para ir más allá y los consultamos sobre la situación familiar, cómo van llevando el aislamiento, y buscamos soluciones para los problemas que plantean. También se observa su salud en general como puede ser salud bucal o la vacunación", enumera la médica.



Respecto a la entrega de anticonceptivos, explica la profesional que se busca evitar "el efecto kiosco", con el paso previo por la consejería. Hasta el momento no hubo problemas de suministro de pastillas, dispositivos subdérmicos, dispositivos intrauterinos o preservativos.





En el consultorio de adolescencia los chicos y las chicas encuentran un espacio privado y respetuoso donde se genera un vínculo de confianza. Además de sus dudas sobre salud sexual, en estos tiempos muchos cuentan que están tristes, que extrañan a sus amigos y hacer deporte o muestran frustración al no poder continuar con la escuela porque no tienen elementos.



"También hemos dispuesto internaciones por sospechas de abuso, fuimos abordados por intentos de suicidio y se hicieron cirugías de urgencia. La interrupción legal del embarazo también está garantizada y con todos los dispositivos abiertos. Son derechos de los chicos y las chicas y el sistema funciona para garantizarlos", cuenta Spoturno.



Desde el servicio se alienta a los adolescentes a llegar hasta el hospital. "Los esperamos. No tengan miedo de consultar, no importa la orientación sexual que tengan. Vamos a acompañarlos y enseñarles cómo cuidarse para que puedan gozar de una sexualidad plena y responsable. Vengan que acá estamos", concluye la profesional.