"Hace más de un año esperamos por el arreglo de calles, las que son intransitables en la mayor parte del barrio, los camiones recolectores de residuos no pasan cuando llueve mucho y los vehículos de Apana quedan atascados en el barro", expresó a Elonce TV la presidenta de la vecinal Los Berros, Mara Robin.



"Tenemos dos expedientes en la municipalidad y no tenemos ninguna respuesta", sentenció al tiempo que argumentó: "Los vecinos estamos en disconformidad porque se nos ha hecho esperar tanto tiempo, y esta es una situación urgente".



En tanto, otra vecina apuntó: "Si estamos ante una pandemia, cómo no solucionan este problema que nos afecta a todos los vecinos del barrio, porque la materia fecal corre por la cuneta de calles Lebensohn y Juan Báez". (Elonce)