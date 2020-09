Aumento del 3,5% en combustibles YPF: Los nuevos precios en Paraná

Los nuevos valores que indican las pizarras de YPF

Nafta súper

Nafta Infini

Diésel 500

Diésel Infinia

A primera hora del sábado la petrolera YPF puso en vigencia un aumento del 3,5 por ciento promedio en el precio de sus combustibles. En Paraná los valores ya están actualizados.Este nuevo incremento se trata del segundo aumento dispuesto por la empresa desde diciembre del 2019. La suba de los combustibles se hizo con el objetivo de sostener la actividad de producción de la compañía.consultó a la estación de servicio YPF El Rutero ubicada en avenida de las Américas para conocer los nuevos valores."El aumento de un 3,5 no es mucho, pero en este momento es un incremento que al bolsillo le duele", aseguró aJulio Asencio, jefe de la estación de servicios.En este sentido indicó que "no estábamos enterados de los nuevos precios, nos sorprendió mucho porque no había rumores sobre un incremento".Según dio cuenta Asencio, cada vez que el precio de los combustibles sube la demanda cae, y aseguró que "en comparación con el año pasado estamos un 30 por ciento menos de ventas, la pandemia afecta todo lo que es la carga de combustible"."Esperamos que se pueda revertir la situación porque los costos siguen subiendo y no vemos una solución a corto plazo", manifestó.: 62,80 pesosa: 70,74 pesos: 57, 76 pesos: 69,66 pesos