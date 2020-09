Organizaciones de Mujeres celebran la extensión de prisión para Martínez

Policiales Extienden 90 días la prisión de Martínez por el femicidio de Fátima Acevedo

El juez Mauricio Mayer resolvió este viernes durante una audiencia oral extender por 90 días más la prisión preventiva de Jorge Martínez (35), acusado de los delitos de "lesiones graves en grado de tentativa agravado por el vínculo, defraudación especial y homicidio agravado por tratarse de su ex pareja y en un contexto de violencia de género".Mónica Olivera Pagliaruzza.Al respecto del pedido de la defensa que prisión preventiva a Martínez, dijo que "es una consecuencia de lo que pasó con Christe, cosa que repudiamos desde la asamblea de mujeres en su momento"."Por suerte, las personas que intervinieron en este caso, tuvieron sentido común y se sienten observados por la sociedad, que está muy expectante con las decisiones que toman los jueces y fiscales, porque son cosas que no podemos permitir", comentó.Sobre el caso de Fátima, mencionó que "su caso nos conmocionó mucho, porque ella acudió al Estado en busca de ayuda y nadie la pudo salvar, nosotras que bregamos para que las mujeres confíen en el Estado, eso no sucedió, entonces nos sentimos todas responsables".