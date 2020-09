Protocolos deportivos: "Lo primordial es ventilar y diluir el virus en el aire"

Gustavo Bordet firmó el decreto a través del cual se habilitarán, los deportes individuales, sin contacto físico, en su modalidad no competitiva."Después de leer muchos papers científicos, una llega a la conclusión de que hay que analizar actividad por actividad, y quienes mejor saben son los que realizan los deportes. El decreto que emitió el gobierno es bastante amplio, general y explica algunas cuestiones básicas de cómo cuidarse", expresóMayra Collante, ingeniera y Coordinadora del cuerpo técnico de la Dirección General de Habilitaciones.En todo caso, sería bueno iniciar con ejercicios de baja intensidad y tratar de usar el tapaboca, salvo con la intensidad sea alta y ya no se pueda", dijo.Y agregó que "el virus es aéreo, entonces en los espacios cerrados, en el dióxido de carbono que exhalamos, justábamos si hay alguien infectado, los aerosoles del virus lo van a liberar en esos espacios."."Hasta hace no mucho tiempo, no se podía saber que las personas se pudieran contagiar por los aerosoles, que es uno de los rangos de tamaño de partículas. Lo que pasa en la ciudad es que las personas se contagian, mayoritariamente, en las reuniones sociales, que se dan en espacios cerrados y pequeños.", explicó.Al respecto dijo que "los protocolos deportivos tienen argumentos científicos de todos lados, que obviamente están en revisión porque es algo nuevo, pero lo importante es sacar lo necesario y trasmitirlo a le gente para que lo ponga en práctica."."Hay que reducir el contacto físico con otras personas al máximo, y de ultima que sea con tapabocas. La distancia es de dos metros o más. Pero lo primordial es tratar de suprimir ese contacto social y aprovechar la posibilidad de que podemos realizar actividades.", remarcó la ingeniera.Sobre las habilitaciones de los deportes colectivos, Mayra comentó que "En Brasil ya se redujeron los casos un 30%, es decir que el cambio climático está haciendo efecto, eso es esperanzador para las próximas habilitaciones"."Por otro lado, el gobierno tiene que analizar la concentración de personas, el impacto económico y por último la situación epidemiológica. Cuando se vea que los datos son alentadores y se replique la baja de contagios es muy probable que tengamos buenas noticias".