Deportes colectivos: Piden volver a entrenar bajo protocolos

Representantes de distintos deportes colectivos de clubes de la ciudad piden volver a entrenar, bajo estrictos protocolos.



Darío Albornoz, de Club Patronato, dijo a Elonce TV que "somos un grupo de entrenadores de diversos deportes. Yo represento al básquet. Necesitamos la reapertura de los clubes. Nos sentimos un poco desprotegidos. Vemos que a partir del lunes se habilitarán los deportes individuales y nosotros, como deporte en conjunto, quedamos relegados".



"Hemos presentado todo el protocolo en debido tiempo y forma para empezar a entrenar. A los chicos los tenemos cada vez menos cerca nuestro. No hay diferencia entre lo que es un entrenamiento individual y un entrenamiento colectivo", dijo.



Asimismo, informó que "trabajamos con jóvenes y ellos trabajan mucho en equipo, en ser solidarios, estar con el otro. Primero teníamos mucho contacto virtual porque era toda una novedad, pero ahora ha casi desaparecido. Hoy llevamos seis meses y a los chicos ya casi no los tenemos, menos se conectan, hay menos interés. Estamos preocupados porque no sabemos con qué nos vamos a encontrar cuando volvamos al club".



Esteban Burgo, de Club Mariano Moreno, expresó que "nuestra situación es similar a la de todos. La virtualidad fue una opción. El tema de la conexión muchas veces se vuelve inestable, a veces no me anda a mí que soy el profe, y a veces a los chicos. Los materiales se vuelven repetitivos: la silla, la pelota. Algunos chicos no tienen espacio en sus casas".



"Es necesaria la vuelta al club, son lugares seguros, puede haber un control en la puerta de ingreso y se pueden controlar los chicos por turnos, según protocolos. La misma remuneración a los profesores se complica porque a veces es solo del 50% y por momentos es nula. La institución pierde a los chicos y nosotros también la remuneración", resaltó.



Hugo Camisaska, de Club Olimpia, por su parte, señaló que "no hay diferencia entre una cancha y un gimnasio, tenemos hasta más espacio para distribuir a los chicos. Ellos están angustiados, han perdido el interés y están teniendo hasta síntomas de depresión. El deporte es salud, es bienestar. Los clubes tampoco están pudiendo recaudar".



"Hay lugares del país donde ya están entrenando. El jueves que viene a las 12 nos manifestaremos frente a Casa de Gobierno para reclamar volver a entrenar", finalizó. Elonce.com