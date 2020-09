Día instrumentador quirúrgico: "Tenemos los mismos riesgos que otro profesional"

Sociedad Trabajadores de la salud piden no reunirse durante el fin de semana de primavera

Guillermo Bosch Arana fue el médico cirujano oriundo de Buenos Aires que fundó la primera Escuela de Instrumentación Quirúrgica en el hospital Argerich. Cada 19 de septiembre se conmemora el Día del Instrumentador en Argentina, como recuerdo de su fallecimiento y en reconocimiento de esta indispensable labor."Siempre nombran a los enfermeros y los médicos y no conocen el papel del instrumentador quirúrgico. Nosotros desarrollamos un papel muy importante dentro del quirófano", expresó alicenciada Romina Murura."Y ahora con la implementación de la Licenciatura, podemos desarrollar actividades fuera de lo que es el quirófano. En Entre Ríos tenemos una ley que nos abala, pero queremos derogarla para mejorar nuestras condiciones laborales, para establecer ciertas normas que contemplen la realidad emergente del desarrollo técnico-científico que se ha dado en este último tiempo. Queremos la visibilización de nuestra tarea y nuestra labor dentro de las instituciones públicas y privadas", dijo.Este 19 de septiembre "se celebra nuestro día, porque el medico Guillermo Bosch Arana fue el primero de implementar la figura del instrumentador quirúrgico como tal. Muchos no reconocen nuestra labor, y muchos de mis colegas estuvieron en aislamiento y cursaron la enfermedad del covid-19. En este momento yo estoy aislada por ser contacto estrecho de un positivo. Trabajo en el hospital San Roque y somos fundamentales a la hora del acto quirúrgico".Al respecto dijo que "hemos intervenido a pacientes con covid-19. Si bien las cirugías que eran programadas y no de urgencia fueron suspendidas, siguen estando las emergencias, entonces nosotros seguimos trabajando, hacemos guardias de 24, 12 o 6 horas. Trabajamos tanto en el ámbito público como privado"."Las vacaciones profilácticas nos alcanzan a los instrumentadores quirúrgicos que trabajamos en la parte pública. Hace unos días nos llegó el decreto que tenemos estas mini intermitencias que son para poder recuperar el cuerpo y la cabeza", mencionó.Esta situación "no solo nos toca como profesionales sino como personas, porque no es que solamente trabajamos con personas con covid, después uno vuelve a su casa y tiene un entorno familiar. Tenemos miedo del contagio, porque no sabemos cómo va a reaccionar nuestro cuerpo y nuestras familias. Es un esfuerzo físico, sino mental el ir al trabajar. Estar atentos de lo que tocamos y del paciente que atendemos", comentó.En ese sentido, señaló que "como instrumentadores quirúrgicos hace rato que venimos pidiendo la insalubridad en nuestro trabajo por los años de aportes, por la jubilación, por la exposición a tóxicos, a radiaciones y enfermedades. Corremos los mismos riegos que una médico o enfermero".