Con la llegada de la primavera, cuáles son las frutas y verduras de estación

Cambio de estación

Precios y demanda

Tras el incremento que se dio en el valor del dólar, tuvo repercusiones en algunos productos de la canasta básica. Por ese motivo, el Elonce TV se acercó a una verdulería de la ciudad de Paraná, para conocer que sucedió con las frutas y verduras."Tuvimos unos aumentos en algunos alimentos, como los pimientos, los zapallitos, pero está bajando. No subieron todos las verduras y frutas, depende de la temporada", expresó aDiego, encargado de una verdulería."Por el momento no tuvimos una suba abrupta. Los zapatillos tuvieron una suba muy importante, que el kilo estaba valuado en $260 y hoy en día bajo y está $160 aproximadamente", dijo.Y agregó que "las subas son por un tema de la producción, pero nosotros le recomendamos a los clientes que, si está muy caro, no lleve tanto".A raíz de la llegada de la primavera y los primeros calorcitos, "las personas llevan más frutas para las ensaladas. Tenemos una promoción de citrus, que están muy lindos y por la temporada se incorporan las frutas tropicales".La zanahoria "está a muy buen precio, la papa también se mantiene. La acelga y la espinaca, también son saludables y se mantiene.Al respecto, Diego comentó que "el precio de la frutilla bajo muchísimo, están en buenas condiciones, muy dulces. Traemos una ciruela española, que por ahí a ser de allá lo encarece un poco. De a poco las frutas se van incorporando"."Las naranjas, mandarinas y bananas se venden muy bien", en cuanto a las verduras "la papa es esencial, las cebollas, zanahorias y remolacha también se lleva mucho y está en buen precio", finalizó.