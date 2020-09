Preocupa la quema de pastizales: Se registró incendio en laguna de Bajada Grande

Este viernes se produjo un incendio de pastizales en la laguna de Bajada Grande, de Paraná."Tengo una gomería y lubricentro en Bajada Grande, y las quemas pasan todos los años. Hay una persona que prende fuego y con el viento se produce el incendio. Esta vez las llamas fueron muy grandes", expresó aSebastián, un vecino de la zona."Las llamas eran muy altas y pasaban los árboles, deci que el viento no estuvo de frente, sino era un peligro. Algunas llamas llegaron a mi negocio, pero por suerte no pasó nada. Todo el fuego se fue para la costa", dijo.Afortunadamente no se vieron afectadas viviendas.Sebastián, agregó que "una parte del terreno, creo que le corresponde a una fábrica de aceite. Hay mucha basura porque la gente tira todo ahí, cada tanto viene el municipio a limpiar, pero después se vuelven a tirar basura y eso que pasa siempre el recolector de residuos"."La calle también se inunda, porque el agua arrastra todo la tierra y basura. Ahora como no lleve hace mucho tiempo, no ha pasado.