Por la pandemia, puso a dormir la pelota y abrió un almacén

"Lo mío siempre fue jugar al fútbol, cuando dejé fui técnico y trabajé en una escuelita", dice Sergio Barrios y acota que se desempeñó "en la mayoría de los clubes de Paraná y jugué en 18 clubes diferentes".Pero con la llegada de la pandemia tuvo que replantearse varias cosas porque este año en lo deportivo "no se podía hacer mucho y había ingeniárselas para tener otra entrada". Es por ello que en una comida familiar, se le "prendió la lamparita" y propuso armar un almacén "como el del abuelo Pedro".Barrios indicó en diálogo conque su abuelo "fue el primero en llegar a La Floresta, y tenía almacén y cancha de bochas, era una tradición". Y señaló que muchos clientes que se acercan a comprar pan, le cuentan anécdotas sobre don Pedro.Sobre su actual negocio, señaló que "teníamos dos locales sin hacer nada y mi hermano, me dice vamos a meterle" y sin pensar demasiado se puso a dejar el local en condiciones. "Empezamos con dos o tres cositas, y a medida que la gente venía iba anotando todo lo que me pedían y hoy tenemos una despensa bastante surtida y una verdulería". Los Barrios, tal la denominación del almacén está ubicado frente al Club Sportivo Urquiza.El ex jugador contó que tiene más proyectos para cuando se termine la pandemia. "Ahora estamos atendiendo a través de la reja, pero después vamos a abrir una puerta y poner un buen cartel para atender y recibir a la gente como se debe".Si bien en la actualidad está dedicado al almacén, Sergio aseguró que no abandonará el fútbol: "Es mi pasión, mi vida, lo que me dio todo".