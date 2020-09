Habrá un "programa especial" de FM Europa y FM Stop para recibir la primavera

Los festejos multitudinarios para recibir la primavera y festejar el día del estudiante que todos los años se realiza en el Parque Urquiza de la ciudad de Paraná no se pueden realizar este año por la situación sanitaria debido a la pandemia del covid -19, pero desde FM Europa (97.5) y FM Stop (89.1) prometen "una fiesta" para que los oyentes puedan disfrutar desde los hogares.



En diálogo con Elonce TV Edgardo "Tata" Cámara, expresó: "Llevamos 32 años de hacer la fiesta y este año, no podíamos quedarnos quietos, así que a partir de la mañana del lunes vamos a arrancar con regalos y buena onda y a partir de las 13 empezamos con la música".



En tal sentido, y teniendo en cuenta las medidas de aislamiento que rigen para la ciudad, hizo hincapié en que "les estamos pidiendo a los chicos que no salgan a la calle y que escuchen las dos radios nuestras, más ocho radios del interior que se van a plegar y también mirarlo por Canal Once que van a hacer salidas con algunas bandas que van a venir a tocar".



Por otra parte, Cámara habló sobre el rol de la radio y más en estos tiempos de pandemia y opinó que "renacieron" ante la necesidad de la gente de tomar distancia de tanta información sobre el coronavirus. "Nosotros no nombramos esa enfermedad, que sí existe, pero queremos llevar buena onda con nuestra música y ayudar a la gente para que se quede en la casa", destacó. Un programa especial

Por su parte DJ Pachi adelantó que el del lunes, "será un programa especial, además de muchos regalos durante toda la tarde, vamos a tener bandas locales y la onda de siempre de la radio".



A partir de la hora 13 "vamos a estar con toda la movida de la primavera, la música no será la habitual de entre semana, será una fiesta desde la radio para nuestros oyentes". Elonce.com