"Queremos trabajar, no más planes", reclamaron empleados de casinos en protesta

Empleados de casinos nucleados en ALEARA, el Sindicato de Trabajadores de Juegos de Azar, concretaron este viernes la segunda movilización con corte de calle 25 de Mayo -frente a una de las oficinas de IAFAS, registró"No hemos recibido la respuesta que esperábamos a los petitorios que entregamos, o una convocatoria al diálogo. Solo cobramos el ATP y la empresa confirmó el resto del pago, pero en cuotas", apuntó auno de los trabajadores en protesta, Carlos Pérez."Queremos trabajar, contamos con los protocolos y queremos la habilitación, así como los gimnasios, restó y supermercados", comparó.

"Queremos trabajar, no más planes"

"Queremos trabajar, no más planes, para poder llegar a nuestro sueldo completo y afrontar esta situación que es muy complicada", coincidió otro de los empleados, Leonardo Gómez."La empresa cuenta con los insumos y los protocolos, solo falta la aprobación del gobierno, que es lo que estamos esperando", apuntó.Por su parte, Ismael Barreto, sentenció: "Vamos a seguir movilizándonos hasta que obtengamos una respuesta a nuestro reclamo porque hace 180 días que no tenemos una respuesta".Al dar cuenta de la "incertidumbre" que renina entre los trabajadores de casinos, advirtieron que "hay compañeros de otras localidades de la provincia que hace dos meses que no están cobrando el complemento que deberían depositar las empresas"."Los casinos están trabajando en cinco provincias del país, necesitamos de una respuesta de la gobernación, porque es su responsabilidad", cerraron.