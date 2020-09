Realizan una colecta para ayudar a trabajadores hoteleros y gastronómicos

Empleados del sector hotelero y gastronómico realizan una colecta de alimentos para ayudar a sus compañeros que, por la pandemia, están atravesando una situación complicada.



"Se sabe que el sector gastronómico y los hoteleros es el más golpeados y la imposibilidad de trabajar, en muchos casos redujo la calidad de vida de muchos compañeros. Nosotros iniciamos esta campaña, porque si bien también somos trabajadores de estos sectores, tenemos colegas que la están pasando mal y que este mes no percibieron el ATP y otros que no entraron en la asistencia", expresó a Elonce TV Luciana Benetti.



"En la provincia se perdieron aproximadamente 300 puestos de trabajos. En Paraná y alrededores no tenemos un número, pero es son muchos. Cada vez son más los compañeros que necesitan una asistencia o una ayuda, y el número cada vez es mayor. La precariedad laboral es muy grande en este momento", dijo.



Y agregó que "hay compañeros que son contratados eventualmente y se les pagan por día. Ellos no fueron incluidos en el ATP, por más que se los anotaron, y al estar registrados no entraron en el IFE. Eso es lo que más nos preocupa, porque ni por un lado, ni por el otro pudieron percibir una asistencia del Estado. Después tenemos compañeros que no están registrados y no tiene un salario, si bien los nuestros tuvieron un recorte muy importante, ellos no están cobrando".



En tanto Emilio Vuadens, comentó que "la colecta empezó hoy y la pretendemos hacer hasta el viernes de la otra semana, así durante el fin de semana aramos los bolsones para nuestros compañeros y salir a repartir. Para quienes quieran colaborar, se pueden contactar con nosotros y lo retiramos".



Para colaborar se pueden comunicar al 343 4 627 588 y coordinar con los organizadores de la colecta.