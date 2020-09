Marcharon para pedir justicia por Valentín, el chico que falleció tras cirugía

Valentín Godoy, de 13 años, ingresó el pasado 24 de marzo al hospital materno infantil San Roque, de la ciudad de Paraná, con un cuadro de apendicitis. Fue operado cinco veces y aunque parecía que se estaba recuperando, su cuadro comenzó a empeorar con el correr de los días. Finalmente falleció el 7 de abril. Este jueves, familiares y amigos marcharon marcharon frente al Hospital de Niños para pedir justicia.Su familia denuncia mala praxis. "La causa está en etapa de investigación. En la última operación a él le sacaron 15 cm de intestino, estamos esperando los resultados de esos análisis. Con el tema de la pandemia, se atrasan todas las cosas y seguimos en veremos", expresó aCinthia, mamá de Valentín.En relación a lo que le comunicaban los médicos de estado de su hijo, comentó que "a Valen le encontraban líquido, pero no tenía ninguna infección según los médicos. Ellos nunca nos hablaron de un cuadro grave. El 5 de abril el hace el primer paro y a los dos días, falleció, los médicos de guardia, realizaron la denuncia porque se dieron cuenta que algo habían hecho mal".Valentín entró con un cuadro de apendicitis luego de ser operado "los siguientes días estuvo con vómitos, diarrea, fiebre y mucho dolor. Nosotros le avisábamos a los médicos y nos decían que estaba bien, cuando le hicieron unas placas, le encontraron líquido, pus que supuestamente era solo de la herida, y lo volvieron a operar. Después de esa cirugía, le pusieron tres drenajes".En ese sentido, contó que "después de las primeras dos operaciones, Valentín queda en sala de cirugías, luego de la tercera quedo en sala de Terapia Intensiva, solo por control. Cuando se aseguraron que los análisis estaban bien, lo volvieron a sala de cirugía, pero para ese momento Valentín se estaba desangrando por dentro. No nos hicieron caso de que estaba mal. Tenía mucho dolor y hacia fuerza con el pecho para poder respirar, en los pulmones no tenía nada, porque le hicieron unas placas"."Cuando Valentín hace los primeros paros, una médica de terapia tuvo que pelearse con la cirujana residente porque no quería bajarlo y el nene se me estaba muriendo", dijo.Los familiares piden Justicia, ya que "nos enteramos que hay varios casos parecidos y que siguen en investigación y en juicio", finalizó.