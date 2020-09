"Por fin llegó el fútbol": los hinchas y el regreso de la Copa Libertadores

Fredi Monjes, de la Filial River Plate Paraná

Peña de Boca, Eduardo Casco

Rolo Martinelli hincha de Racing

Tras el parate, este jueves se disputarán varios partidos de la Copa Libertadores de América y las expectativas de los hinchas crece cada vez más. En esta jornada se disputarán siete partidos del certamen continental con la participación de cinco equipos argentinos: River, Boca, Racing, Defensa y Tigre.expresó: "Por fin llegó el fútbol, para todos los que nos gusta, independientemente del equipo que seamos, es importante este regreso, es algo lindo". Y agregó que si bien no se puede ir a la cancha, "que es una de las cosas que más nos gusta, verlo por televisión también es lindo".Por otra parte, contó cómo vivió estos seis meses sin fútbol. "Fueron difíciles, tenemos una pasión importante hacia nuestro club, pero bajar un cambio nos vino bien para acomodar admistrativamente la filial".Desde la, expresó que "los hinchas de Boca esperábamos más que nunca que volviera el fútbol. Lamentablemente por lo que ha pasado venimos postergando el comienzo pero tenemos que apoyar desde acá porque no hay otra forma".Y manifestó toda la confianza en el equipo: "Estamos tranquilos, sabemos que Boca ha hecho las cosas bien, lo que se ha dicho son muchas mentiras y le puede pasar a cualquiera. Hoy Boca va a jugar con los jugadores que están sanos y estamos confiados, sea quien sea el que entra a la cancha que vamos a ganar".Sobre el rival, señaló que "la Liga Paraguaya no es una de las mejores ligas pero al futbol hay que jugarlo y estar en la cancha, confiamos en el equipo, tenemos jugadores de calidad y saben que están defendiendo la camiseta más grande".Finalmente,desde la cuna, recordó que su padre fue quien lo hizo de la Academia y él tomó el mismo camino con sus hijas que también son fanáticas del equipo.Contó que seguirá el partido en su casa, con su familia y tras elegir los 11 para el partido reflexionó: "Qué fácil ser hincha de Boca y de River; hay que ser sufrido hincha de Racing, yo estuve 35 años sin verlo campeón".