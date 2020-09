Propietarios de canchas de fútbol 5 se manifestaron "por la apertura inmediata"

Propietarios de canchas de fútbol 5 se manifestaron frente a Casa de Gobierno, en reclamo de la "apertura inmediata" de los 25 complejos que existen en Paraná. "Estamos en condiciones de poder abrir", sentenciaron."La situación es muy complicada. Hace seis meses que estamos sin poder trabajar y ya es insostenible por la acumulación de deudas y la falta de asistencia por parte del Estado provincial y municipal", explicó aLautaro Guarnieri."Solicitamos audiencias a al gobernador, a los ministros de Producción y Deportes, y si bien nos han recibido, no hemos tenido respuestas sólidas o alguna alternativa para poder desarrollar la actividad para atravesar este momento tan complicado", indicó."Después de medio año sin poder abrir, y pagando impuestos, necesitamos la apertura inmediata o el cierre definitivo"Por su parte, Santiago Fox, detalló: "Presentamos alternativas como el metegol humano, fútbol tenis o para entrenamiento -que no implica contacto físico- y la posibilidad de practicar con barbijos deportivos que tienen válvulas que bajan el nivel el nivel de contagio a cero, pero no hemos tenido respuestas"."La indignación es muy grande porque, por ejemplo, la provincia de Santa Fe brindó subsidios al sector que van de 30 a 40 mil pesos, y acá nada; encima tenemos que seguir pagando impuestos, sueldos y alquileres", apuntó."Te dicen que reinventes a otra cosa, pero cómo -se preguntó- si a nuestros ahorros los invertimos en una cancha de fútbol 5"."No entendemos cómo en Colonia Avellaneda está habilitado el metegol humano, van a jugar allá, no hay ningún registro de nada y después vuelven. O en cualquier placita o campito, la gente juega sin ningún tipo de protocolo", comparó Fox.El dueño de una cancha de fútbol 5 dio cuenta de su "incertidumbre, bronca y tristeza" por el parate en la actividad. "No nos habilitan porque dicen que somos pocos, pero detrás nuestro hay montón de trabajadores también", argumentó.