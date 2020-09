Habilitarán deportes individuales en Paraná: "Estamos conformes con la decisión"

Política Bordet habilita desde el lunes deportes individuales en Paraná y alrededores

El gobernador Gustavo Bordet firmó el decreto a través del cual se habilitarán, a partir del lunes 21 de septiembre, los deportes individuales, sin contacto físico, en su modalidad no competitiva, en las ciudades de Paraná, San Benito, Colonia Avellaneda y Oro Verde.Emilio Fouces, presidente del Club Estudiante.Las actividades habilitadas son "golf, pelota paleta, tenis, natación, atletismo. Esos deportes teníamos nosotros en el club antes que se vuelva de fase. Con respecto al patín, si bien no es deporte que se realiza en el club, podría estar dentro de las habilitaciones ya que es un entrenamiento sin contacto físico", dijo.En el día de mañana "varios socios de diferentes clubes iban a manifestarse frente a la Casa de gobierno, para hacerle saber al gobernador que, frente a otras actividades habilitados, era injusto que los clubes sigan cerrados"."La práctica del deporte es necesario tanto para la salud física como mental en estos tiempos, y creemos que es un aporte para poder pasar este contexto".Con respecto al anuncio que recibió por parte del gobernador sobre las habilitaciones, comentó que "fue a través del funcionario que está encargado del área de deporte, pero fue un pedido de Bordet que me hagan llegar el mensaje de que tengamos paciencia, que el 22 se comprometían a reactivar las disciplinas que ya venían funcionando"."El lunes 21 no se habilitan, porque quieren dejar pasar el día de la primavera y del estudiante. Por eso la apertura seria el martes 22. Pero no se van aprobar todas las actividades de las instituciones, y estamos de acuerdo porque nosotros estamos para colaborar con la situación y no para traer problemas", señaló."Las otras disciplinas van a tener que tener paciencia, tenemos que transitar este proceso que es difícil, algunas van a esperar un poco más, pero tenemos que priorizar la salud. Estamos muy conforme de volver a la situación en la que estábamos", finalizó.