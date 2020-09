Enfermeros de Entre Ríos marcharán en busca del "reconocimiento profesional"

Enfermeros de Entre Ríos realizarán una movilizacion en todas las plazas de Entre Ríos el próximo el 21 de septiembre a las 10 horas. En Paraná será en Plaza 1° de Mayo."El tema salarial es uno de los puntos de protesta, otro es la reivindicación de la profesión de los enfermeros, que se nos reconozca a nivel social y político; que reconozcan el trabajo de las personas que estamos en la primera línea de la batalla", expresó aLic. Roberto Ramírez, presidente de la Asociación de Enfermería de Entre Ríos."También queremos que se apruebe la ley de los enfermeros que desde junio tiene media sanción y que no han vuelto a tratar. Queremos que se visibilice nuestro trabajo cuando los pacientes se internan y son cuidados por nosotros, le tomamos la mano y los protegemos, sobre todo en esta etapa de pandemia, que están solos, sin acompañantes", dijo.Y agregó que "nosotros estamos cansadnos y tenemos miedo. Queremos que nos den los elementos de protección adecuados y de calidad. Desde hace mucho tiempo estamos muy olvidados, no abrieron las paritarias, nos cortaron las licencias profilácticas, y las personas que están atendiendo en la primera línea no hemos recibido su bono. Cuando el paciente llega, nosotros somos los que los recibimos y estamos expuesto al contagio"."Necesitamos que se reconozca lo que viene haciendo la enfermería entrerriana para todos los ciudadanos. Vamos a realizar una movilización para reivindicar a todos los profesionales de salud, desde los enfermeros, los trabajadores de maestranza, administrativos, médicos", mencionó.En tanto Ana Bejarano, tesorera de la Asociación, comentó que "bajo el lema, hace referencia a los que los pacientes y nuestros familiares no saben de nuestro trabajo. La enfermería tiene todas las condiciones para ser declarada insalubre, y no lo es, porque estamos un lugar que es peligroso para nosotros".Al respecto dijo que "en nuestro país han muerto 160 enfermeros, porque en nuestras unidades de cuidados intensivos, estamos cuidando compañeros que están graves. Nosotros nos estábamos preparando para esto, pero es una situación inusitada para nuestra profesión. Sentimos que no nos están cuidando a nosotros"."La movilización nos va a dar coraje para la autocompasión, para mejorar constructivamente nuestro sufrimiento y dejar de dar, para empezar a recibir. No queremos que nos tengan lastimas, queremos compasión del otro hacia nosotros. Queremos que construyan cosas para que las condiciones laborales cambien. Nosotros estudiamos un montón y seguimos estudiando para ejercer", explicó.