Durante el 2020 disminuyeron un 20% los siniestros viales en departamento Paraná

Los siniestros viales disminuyeron un 20 por ciento durante el 2020. Si bien la pandemia marcó una reducción, tras un relevamiento en las fiestas de fin de año de 2019 y las vacaciones de verano 2020 no debió lamentarse la perdida de ninguna vida por accidentes.



"Esta bueno hacer mención de esta disminución de accidentes viales en el departamento Paraná, que a nivel provincial es el que mayor índice accidentológico suele tener, en comparación con los otros departamentos de Entre Ríos", expresó a Elonce TV Lic. Ricardo Galliusi Jefe de División Accidentología Vial de la Dirección Criminalística de la Policía de Entre Ríos.



"En septiembre del 2019 a esta altura 20 personas habían perdido la vida en accidentes viales, hasta el momento, en el 2020 solamente cuatro fallecidos registramos", dijo.



Y agregó que "Nosotros utilizamos la palabra siniestro viales en vez de accidentes, porque es un conjunto de errores que ocurren en la vía publica y que traen aparejados el conflicto en la circulación, daños materiales y lesiones, y algunas veces pérdidas de vidas. Es una problemática que abarca y que puede traer problemas a un tercero, que pudo estar respetando las normas viales".



La merma en los siniestros viales "se vio reflejada fuera de la pandemia. Durante las fiestas de fin de año del 2019, no se registraron pérdidas de vidas a causa de siniestros, como si así sucedido en los cinco años anteriores. También, durante el verano del 2020 no tuvimos fallecidos. El primer muerto por un siniestro en el departamento Paraná sucedió el día anterior a que se dicte la cuarentena en el país".



En ese sentido, dijo que "es un dato alentador y gratificante a la hora de hacer un relevamiento en los operativos policiales, del control municipal, y del trabajo de muchas personas que están vinculadas a la seguridad vial. Creemos que las personas están tomando conciencia a nivel nacional y eso se ve reflejado".



"Todo este esfuerzo también es gratificante, ya que hoy en día es sumamente importante las camas libres en la terapia intensiva, y no tener pacientes por siniestros viales, muestra el trabajo que se viene realizando en los controles urbanos", mencionó.



La intervención de la División Accidentología Vial "se da cuando en el siniestro hay algún herido grave. Debemos seguir trabajando como hasta ahora, apostando a la prevención y seguridad vial. Las personas tenemos que pensar que al manejar hay que cuidar al otro, de esa manera nos estamos cuidando a nosotros mismos y las personas que transportamos en el vehículo".