Las misas siguen sin habilitación: en algunas parroquias dan la comunión

El Padre Miguel Velazco, de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de la ciudad de Paraná, indicó que si bien "para los cristianos católicos es esencial la asistencia y la celebración comunitaria de la santa misa, por una cuestión de protocolo y del decreto nacional las misas no están habilitadas en nuestra provincia".



Y al estar restringidas por una medida de carácter nacional, la habilitación depende de Presidencia y no de las autoridades municipales o provinciales.



No obstante, indicó en diálogo con Elonce TV que "algunas parroquias tienen un horario específico para que los fieles puedan recibir la Eucaristía; no es misa, solamente se da la comunión". Y explicó que en la Parroquia del Carmen no se realiza porque "como somos cercanos a la Parroquia San Miguel, ellos tienen la Adoración a la mañana y al mediodía dan la Eucaristía para los fieles, pero no hay misa, no estamos autorizados a celebrar públicamente la misa", remarcó.



Por otra parte, y al ser consultado sobre la asistencia a las familias de bajos recursos, el Padre Velazco mencionó que durante este período de aislamiento "siempre mantuvimos la actividad del comedor y el merendero a través de Cáritas, eso no se paró nunca y vamos a seguir dando de comer a la gente y a la asistencia a los más chicos". Finalmente, el Padre indicó que ha crecido "un poco" el número de familias que reciben la ayuda. "Empezamos con 70 viandas y se fueron agregando". Elonce.com