Azalea gigante deslumbra y embellece a Paraná: Fue plantada hace 30 años

Una enorme azalea decora desde hace 30 años una vivienda de Avenida de las Américas. Le pone color y frescura a la zona. Su tono fucsia llama la atención de todos y más de uno se detiene a mirarla y sacarle alguna foto.Es propiedad de un matrimonio que cumple 50 años. Ángel y Anita la cuidan mucho, y a la vista están los resultados."Es un orgullo nuestro, es parte de nuestra vida. Nos gustan las plantas. Tenemos orquídeas también, nos encantan", contó Ángel aPor su parte, Anita expresó que "tenemos poco espacio en el frente, sino tendríamos más. Los vecinos sacan muchas fotos. Acá cerca hay un gimnasio y vienen todos los años".Sobre los cuidados que tienen sobre la planta, dijo que "una vez al año le ponemos pinocha porque necesita acidez. Le ponemos un poco de limón a la tierra. Eso la mantiene. Son plantas de la zona norte"."Era una plantita común, de las que se compran en los viveros. Hay que cuidarla en invierno y en verano, regarla siempre. No sufre mucho el frío, pero necesita riego. Los árboles la protegen del calor, porque es de media sombra", agregó.Contaron también que "viene gente con niños muy pequeños y les sacan fotos. Es hermosa. Quién sabe qué pasará cuando nosotros no estemos, esperemos que alguien la cuide"."Hay que mantener la humedad, pero no excederla de agua. Siempre tiene que estar bien regada. Nunca se le suben las hormigas, tampoco nunca la podamos. Dicen que hay que hacerlo en enero y febrero, pero no lo hacemos. Se ha expandido hacia el garaje, pero nos da lástima cortarla", remarcó.