Día del Cartero: "Lo más lindo es el contacto con la gente"

Cada 14 de septiembre se celebra el Día del Cartero en conmemoración de la fecha de 1771 en la que comenzó a trabajar Bruno Ramírez, el primer cartero designado en Buenos Aires, para ejercer un oficio que hasta entonces no existía en el Virreinato del Río de la Plata.En homenaje a estos incansables trabajadores de la calle,dialogó con Pablo, cartero desde hace cuatro años y medio. Contó que lo más lindo de la labor "es el contacto con la gente, se conocen muchas personas y también el hecho de andar en la calle, para los que no les gusta estar en una oficina".También esta profesión "tiene sus días buenos y malos, como todo, los días de lluvia, frío, calor, pero se pasa, la mayoría de la gente es muy amable".Consultado sobre el trabajo en tiempos de pandemia, Pablo afirmó que "es complicado. Hay gente que por ahí no le mucha importancia y te recibe sin barbijo, y otras que tienen mucho cuidado. Particularmente los carteros llevamos alcohol, desinfectamos las biromes cuando terminamos de visitar a un cliente y hay que cuidarse, no queda otra".Su fiel compañera de los repartos es una bicicleta provista por la empresa. También contó que los recorridos se arman antes de salir, y se ordenan por calles y números "para que sea más ágil".Finalmente, sobre qué es lo que más se reparte, indicó que a pesar de la tecnología y las vías de comunicación, "hay algunos postales que siguen llegando, la mayoría son para empresas y los particulares son pocos pero hay todavía. Pero lo que más se entregan son tarjetas de crédito y mucha paquetería de compras por internet".