Resurgir gracias a la solidaridad: la historia de la tapicería de Nora y Mario

Las herramientas y el porqué del nombre



El 13 de junio de 2019, un incendio destruyó por completo una tapicería familiar ubicada sobre calle Río Negro, entre Avenida Almafuerte y Hereñú de la capital entrerriana. Las imágenes de las llamas devorando todo lo que había en el taller y luego lo que quedó del mismo generaron un gran impacto en la sociedad paranaense que rápidamente salió a brindar su mano solidaria a la familia de Nora Domínguez y Mario Vera.Gracias a esa inmensa ayuda, el matrimonio se encuentra trabajando nuevamente en el rubro, aunque esta vez, el negocio lleva el nombre de la persona que donó gran parte de las herramientas con las cuales pudieron salir adelante: "Nando"."Después de tan mala noticia, y gracias a la ayuda de la gente y los vecinos, con el tiempo la cosa se fue arreglando, con el tiempo y de a poquito nos pudimos acomodar en esta casa que nos alquiló un vecino", dijo Nora en diálogo conTras ello, mencionó que no han podido ingresar al lugar que fue tomado por las llamas para ponerlo en condiciones "porque ahora tenemos que pagar el alquiler y con esto de la pandemia el trabajo mermó, pero ya vamos a empezar".Meses después del voraz incendio en la tapicería y cuando se hacía cuesta arriba, Mario y Nora recibieron un regalo del cielo. El Dr. Fernando Olmedo les ofreció las herramientas que habían sido de su padre , quien había fallecido meses atrás."En honor a mi viejo, la tapicería la tendrá Usted, si no se ofende", le dijo el profesional a Mario y así fue que se puso en marcha el traslado de las máquinas que estaban en la provincia de Córdoba."No sé cómo agradecerle a Fernando porque me donó todo", dijo Mario, y sin poder encontrar palabras para ese gesto agregó: "me dio una mano bárbara. Si Fernando no me traía esto, yo no podría haber empezado". Paso seguido, detalló que recibió ayuda muy valiosa de otras personas: "Paula me donó una máquina nueva, que vale unos 70.000 pesos", destacó.En este sentido, Nora destacó que recibieron muchísima ayuda de varias personas no sólo de esta ciudad sino también de María Grande, Seguí, Crespo, Diamante y Victoria; y destacó la solidaridad de los paranaenses que siempre colaboran en este tipo de casos.Con el apoyo de la gente se puede seguir y si bien la situación actual está complicada por la pandemia, "ya vamos a salir de todo esto, como ya salimos una vez", agregó la mujer."Siempre hicimos todo el rubro de tapicería, náutica, autos, muebles", señaló Mario que muy orgulloso cuenta que hace 49 años que está en el rubro. Y una de sus hijas ya está incursionando en el taller: "Es muy lindo ver cómo trabajan y aprender, cuando sea grande vamos a intentarlo", afirmó Brisa."Nando" funciona en calle Rio Negro 464.