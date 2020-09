Reinventarse en pandemia: Trabajadores de cines apuestan al rubro gastronómico

Uno de los rubros más afectados por la pandemia del coronavirus es la industria del entretenimiento, y sobre todo los espectáculos que se desarrollaban en espacios cerrados. Uno de ellos son las salas de cine que llevan más de seis meses sin poder abrir y aun no hay fechas estimadas de reapertura.En Paraná, dueños y trabajadores de cine se vieron obligados a reinventarse a cambiar de rubro para para poder mantener la fuente de trabajo. Es por ello que abrieron una cafetería, y restó "La Abuela" en la esquina de las calles Colón y Andrés Pazos.Tras el anuncio del gobernador sobre la reapertura de los locales gastronómicos, Juan Carlos Sánchez, el dueño del local gastronómico, apuntó aque "recibimos con alegría la novedad, era una situación insostenible para la gastronomía, hoy volvemos a abrir con el 30 por ciento de concurrencia y mesas afuera".Sobre el local gastronómico dijo que "es volver a comenzar, tenemos todas las expectativas puestas acá", manifestó.A su vez aseguró: "Esto no es una solución total, hay que tener en cuenta que hay mucha gente que está sin trabajo y no hay dinero en la calle, sabemos que no vamos a tener mucha concurrencia, es un paliativo, pero no vamos a llegar a cubrir todos los gastos"."Nuestro inicio fue cafetería y casa de té, hoy nos reinventamos un poco y tenemos un restó con un menú que ofrecemos también por delivery, y hacemos de todo un poco para tratar que esto subsista", resaltó.En cuanto a los clientes, declaró que "estamos en un punto neurálgico en la ciudad, tenemos clientes ocasionales y otra clientela importante que es el barrio. Muchos compran por la noche la cena y por la tarde la merienda"."En medio de la cuarentena nos cambiamos a este lugar, estamos en una ganancia mínima, pero buscamos atraer clientes porque es como volver a empezar".Sobre los costos, Sánchez, dijo que "tenemos un desayuno clásico que ronda los 100 pesos, no es mucho lo que queda de ganancia, pero lo importante es que las personas vengan. El plato ejecutivo que hacemos todos los días cuesta 220 pesos".