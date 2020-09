Filas en el hospital San Martín: Realizan entre 60 y 80 hisopados diarios

Sobre todo en horarios previos a la apertura de la posta respiratoria, en el hospital San Martín de la capital entrerriana se observan filas de pacientes a la espera de realizar las consultar y eventualmente el hisopado para determinar si poseen coronavirus.Al respecto, el director del nosocomio indicó aque "esto ocurre desde que funciona la posta respiratoria, en mayo. Comenzó por demanda espontánea y de 8 a 20 horas, especialistas atienden a pacientes que pueden realizar sus consultas, se les toman los signos vitales, son evaluados y se les realiza una ficha epidemiológica, como así también, eventualmente el hisopado, a quien reúne los criterios para ello".con el aumento de casos en la comunidad y el incremento de contactos estrechos". Al haber circulación comunitaria, "en la ciudad todos tienen un conocido con coronavirus. Muchos han tenido contactos. Esas personas a veces teniendo síntomas y otras sin tenerlos, consultan a la posta respiratoria".Acotó que "a esto se suma la derivación desde el 0800 de gente de la zona céntrica, que no tiene centros de salud, por lo que vienen los pacientes a la consulta".Durante el programa, el director reconoció que "vemos, a veces, la cola de pacientes en los horarios previos a la hora de apertura de la posta". Y dio cuenta de que "la evaluación lleva su tiempo".Bantar consideró que "si la persona tiene síntomas de coronavirus debe pensar que puede tener el virus sin saber quién lo contagió. Entonces puede llamar al 0800 o concurrir al centro de salud más cercanos. El sistema de atención primaria está perfectamente aceitado. Si está en el centro, puede ir a un establecimiento privado si tiene obra social o, en su defecto, al hospital San Martín".Asimismo, comentó que "en La Baxada trabaja con turnos otorgados para realizar hisopados que provienen de los lugares de atención primaria donde hay centros de salud"."Una vez hecho el test, la demora es variable. Se hacen muchas acciones para disminuir los tiempos. Nosotros pasamos de tener 15 a 100 consultas diarias en la posta. Otras ciudades también empezaron a tener casos y llegan hisopados de toda la provincia. El laboratorio central está buscando descentralizar para volver a tener tiempos razonables. Las demoras se dan en todo el país. Pueden estar demorando entre 72 y 96 horas en pacientes ambulatorios. En aquellos con riesgo, están en 24 horas", explicó el director del hospital San Martín.En ese marco, estimó que "al laboratorio central deben estar llegando, entre 300 y 400 muestras por día", y preció que en el nosocomio a su cargo "manejamos entre 60 y 80 hisopados diarios".Aclaró por otra parte que "hay una nueva definición de caso confirmado: Cuando uno tiene un contacto estrecho localizable, sea conviviente o no, es considerado positivo de Covid y no requiere de hisopado. Es el criterio número 3 del COES provincial". Y resumió:Interrogado sobre la situación que se da en la posta respiratoria por la masiva concurrencia, indicó que "dentro de la sala de espera las personas están distanciadas y bien ventiladas, pero el paciente que tiene tapada la boca no esparce su líquido contagiante, que es la saliva, ni en su alocución ni la tos. Y si tiene por encima de la nariz, tampoco frente al estornudo, por lo que lo más importante es que todos tengamos puesto el tapaboca, ya que el mismo hace que el riesgo de contagio no sea tal"."En las próximas semanas se verá si hubo un impacto en la disminución de casos" a partir de las medidas de aislamiento que se adoptaron en los 15 días pasados, consideró Bantar, al tiempo que añadió que también están enfocados en "trazar una nueva organización del sistema de vigilancia en pacientes leves en domicilios para mejorar la velocidad de comunicación de quienes no tienen factores de riesgo".