Quemas en islas: La intervención de Multisectorial en Defensa de los Humedales

Integrantes de la Multisectorial en Defensa de los Humedales realizaron un intervinieron artística este sábado en Plaza Mansilla, frente a Casa de Gobierno, en Paraná."Es para mantener el reclamo porque después de las lluvias volvieron los fuegos y no lo podemos creer", apuntó Enzo Culasso aen relación a la reactivación de las quemas en el Delta entrerriano."Desde la Multisectorial por los Humedales convocamos un active artístico para sensibilizar desde ese lugar, y replicar frases que nos lleven a entender que somos una parte de la naturaleza", argumentó al dar cuenta que a la movida se sumaron integrantes de la cuerda de tambores.En la oportunidad, Culasso adelantó que la Multisectorial realizará "una solicitud de acceso a la información para saber que ha hecho la secretaría provincial de Ambiente en el marco del Plan de Manejo del Fuego"."Queremos que se respete la capacidad de carga de ese ecosistema porque no sabemos qué quieren hacer sobre tantas hectáreas quemadas, porque el humedal dejará de ser lo que es", alertó el ecologista.Por su parte, la militante Nadia Burgos explicó su participación en la protesta: "Para defender los humedales porque lo que pasa en el Delta y la Cuenca del Plata es un ecocidio"."Los incendios, porque son intencionales para el agronegocio, la ganadería extensiva y la especulación inmobiliaria, vuelven recurrentemente y lamentablemente el Estado no está a la altura de la respuesta porque no hay sanciones, protocolos de cuidado y porque no se actúa en tiempo y forma cuando los incendios aparecen", denunció.