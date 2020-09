Negociación salarial municipal: APS rechazó la oferta de 3.000 pesos

El Ejecutivo de Paraná ofreció un incremento salarial de 3.000 pesos fijos para los trabajadores municipales. La suma propuesta será otorgada a partir de septiembre hasta noviembre con una posibilidad de apertura de paritarias en ese mes. La Asociación Personal Superior (APS) de la Municipalidad de Paraná, rechazó la oferta y la consideró insuficiente."No nos llamaron a paritarias, es una negociación en las que nos ofrecieron un incremento de 3.000 pesos", señaló el secretario de APS, Ariel Garay, aY declaró. "Se trata de un momento fijo que no ira a los jubilados, nos pareció vergonzoso que nos llamen para ofrecernos esto. Los compañeros municipales se encuentran muy expuestos y dejan todo en el trabajo"."Al municipio ingresaron más de 180 funcionarios y más de 43 auditores externos, pero el empleado municipal es el que realiza el sacrificio", sentenció.Por su parte Alejandra Levrand sostuvo: "Al parecer la propuesta que se va a aplicar a partir de septiembre, en APS la rechazamos de lleno porque no llega al sector pasivo y solo equivaldrían a cuatro kilos de pulpa y dos cajas de leche"."Hoy trabajadores municipales llevan 16 meses sin aumento de sueldo. Estamos en un contexto difícil, pero a esto lo venimos sufriendo desde mayo del 2019. Hoy no hubo instancia de diálogo", culminó.