Bares y restó podrán reabrir sus puertas a partir del lunes en Paraná

Gastronómicos entregaron este viernes un petitorio al gobernador Gustavo Bordet, el que fue recibido por la ministra de Gobierno, Rosario Romero; y tras el encuentro recibieron la promesa de apertura de sus locales comerciales, a partir del lunes. Fue luego una concentración que realizaron frente a Casa de Gobierno, en Paraná."Se generó el compromiso para que a partir del día lunes comenzar a trabajar con los protocolos establecidos, respetar el distanciamiento social, el uso de alcohol en gel y controlar los ingresos", comunicó ael titular de la Asociación Hotelera Gastronómica de Paraná, Osvaldo Cabrera, tras un encuentro que mantuvieron este viernes con la ministra de Gobierno, Rosario Romero.Al acotar que aún permanecen a la espera del decreto provincial, el empresario gastronómico indicó que la medida "soluciona una situación complicada que era el no poder trabajar".Por su parte, el presidente de AEHG Paraná, Marcelo Barsuglia, argumentó: "Esto es una nueva modalidad de vida a la que tendremos que acostumbrarnos con todas las prevenciones y precauciones para no contagiarnos, hasta que aparezca la vacuna".Al apuntar que "hay otros lugares de la ciudad en la que vemos a gente tomando mate o jugando al fútbol", el gastronómico indicó que "quienes deciden ser responsables tienen el poder de cuidarse y de no estar en juntadas en casas particulares".Respecto de la modalidad de atención, Cabrera estimó: "Funcionaríamos como lo hacíamos antes del DNU que dispuso la Fase 3 del aislamiento: de 7 a 19hs con un 50% de ocupación en la vía pública y el 30% en el interior".