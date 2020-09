Reclamo de gimnasios: "Queremos garantías que nos aseguren continuidad"

Tal y como estaba previsto, este viernes, representantes de gimnasios marcharon desde el Rosedal de Paraná hasta Casa de Gobierno para exigir a las autoridades que les permitan volver a abrir.En una nueva caravana de vehiculos con globos, carteles y parlantes dueños y trabajadores de gimnasios se hicieron sentir en la capital enterriana.Si bien este jueves el gobernador de la provincia, Gustavo Bodet, manifestó la posibilidad de volver a habilitar gimnasios y bares, desde los centros de entrenamiento piden volver a abrir y no tener que cerrar más."Las últimas novedades nos dan esperanza de poder volver a abrir, pero la idea es seguir visibilizando que somos agentes de salud y queremos que no se corte la actividad, demostramos ser seguros y a pesar de ello fuimos unos de los pocos rubros que volvimos para atrás", declaró a, uno de los representantes del sector, Diego Scocco.En este sentido indicó: "Pedimos garantías de no volver a atrás, abrimos sólo un mes después de estar seis meses sin poder trabajar, en esos 30 días se demostró que somos seguros y las personas iban felices y tranquilas a entrenar".Por su parte, otra representante de gimnasios, Laura Martino, resaltó: "Somos agentes de salud, no podemos permanecer cerrados, demostramos en varias oportunidades ser seguros, necesitamos garantías que nos aseguren continuidad" .