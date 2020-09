Fin de semana inestable: Por qué que todavía no hay que guardar los abrigos

Sociedad Pronostican chaparrones y tormentas aisladas hasta el sábado

El meteorólogo Alejando Gómez anticipó ael pronóstico del tiempo para el fin de semana en Paraná y la provincia de Entre Ríos, y explicó por qué que todavía no hay que guardar los abrigos."Gradualmente, el viento está rotando al componente sur y está ingresando lentamente un sistema frontal que no viene acompañando de condiciones inestables sino que por el momento no está generando ningún otro fenómeno más allá de la rotación de vientos", comunicó al dar cuenta que "hacia el norte comienza a generarse nubosidad que posiblemente tendrá un espesor más importante en el transcurso de las próximas horas".Gómez refirió que "la nubosidad seguirá aumentando en el transcurso de la tarde y la tendencia es que hacia la noche, con rotación de vientos del sudeste, las condiciones comiencen a inestabilizarse en nuestra zona, especialmente en el norte entrerriano, con lluvias y algunas tormentas"."Mientras que en el centro de la provincia, en la que se incluye el departamento Paraná, habría condiciones de inestabilidad con probabilidad de algunas lluvias de bajos registros milimétricos y baja probabilidad de tormenta eléctrica que no sería de características significativas", pronosticó el especialista.El meteorólogo refirió aque "se prevé una ligera inestabilidad durante esta noche y madrugada del sábado, y mejorarían las condiciones en el transcurso de la mañana con cielo cubierto con abundante nubosidad; mientras que la tarde habría vientos débiles del este y cielo parcialmente nublado"."Como consecuencia del sistema frontal, las temperaturas descenderán de una máxima prevista en 23 a 21ºC que se esperan para la tarde del sábado", anticipó Gómez al estimar que "el domingo sería el mejor día del fin de semana con temperaturas del orden de los 10 a 11ºC y una sensación térmica de 10ºC con buenas condiciones".Consultado a Gómez sobre si aún habrá que mantener los abrigos fuera del guardarropas, éste explicó que "hay posibilidades de que lleguen algunas proyecciones de masas de aire frío, que tal vez no tengan tanta contundencia, pero sí podrían llegar a darnos temperaturas bajas y son previsibles algunas heladas tardías"."La tendencia para los próximos tres meses es a la disminución de la cantidad de lluvias y valores térmicos más o menos normales", anticipó en relación a la corriente La Niña que "sería de baja intensidad" en la región.