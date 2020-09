Sanitización en el microcentro: Lavan y desinfectan contenedores y veredas

Personal municipal realizaba en la mañana de este viernes tareas de sanitización en el microcentro paranaense; los trabajos implicaban el lavado y desinfección de contenedores y veredas, registró"Con dos equipos lava-contenedores trabajamos en el microcentro y estas tareas especiales son coordinadas con las direcciones de Barrido y Parques y Paseos para brindarles el apoyo en la desinfección, como en este caso, de las veredas en la Catedral", explicó ael responsable de lavado de contenedores, Guillermo Crhom.El municipal explicó que estas tareas antes se realizaban en horas de la noche, pero debido al aislamiento, se dispuso que sean de 6 a 20hs. Son cinco recolectores y dos camiones lavadores, los que se reparten los trabajos en un turno a la mañana y otro por la tarde."Vamos detrás del recolector porque para lavarlos los contenedores tienen que estar vacíos y es un trabajo que lleva más tiempo que la recolección", explicó Crom.Según comentó, al agua con la que se lava veredas y contenedores, "se le agrega un desinfectante anticorrosivo porque los equipos son de acero inoxidable, e insecticida para los contenedores".Indicó además que los empleados cuentan con "un mameluco y tapabocas". "Esta es la forma de cuidarnos lo mejor posible", acotó al respecto.En la oportunidad, Crom apuntó que "los vecinos, en muchos casos, no utilizan los contenedores para arrojar basura sino que le tiran escombros y cajones de verduras".Fue en ese sentido que remarcó: "No se debe arrojar la basura suelta porque todo lo que es orgánico, si está suelto, ensucia el contenedor y genera un mal olor que es insoportable. Además de atrasarnos las tareas de limpieza".Otro de los inconvenientes que demora la limpieza son "los vehículos mal estacionados, muy cerca del contenedor, porque el sistema recolección implica o correr el contenedor o dejarlo y pasar más tarde". "Se trabaja con Tránsito, les mandamos una foto y si el conductor no lo corre, le labran la multa", agregó.Finalmente, el responsable de lavado de contenedores recomendó "que los residuos orgánicos sean embolsados y no arrojar escombros y ramas porque rompen los equipos".