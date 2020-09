Covid-19: "Los vecinos no son conscientes hasta que no vean muertos en la calle"

Unos 10 agentes sanitarios del Centro de Salud Antártida Argentina de Paraná iniciaron este jueves el recorrido por Barrio Balbi a los fines de informar a la población sobre las medidas de prevención del coronavirus, la sintomatología y detectar a personas con cuadros febriles o respiratorios.la quiosquera del barrio, Mirta.La mujer lamentó que "los vecinos no se cuidan, los chicos andan en la calle hasta ciertas horas, y no son conscientes hasta que no vean los muertos en la calle".Al remarcar que "muy pocos usan tapabocas", Mirta contó que a sus nietos los tiene "encerrados de miedo"."Hice y regalé tapabocas para que se pongan los chicos y los grandes que van a trabajar al Volcadero porque pareciera que no tienen miedo (de contagiarse Covid-19) porque uno les dice y se ríen o no dimensionan lo que pasa", explicó la mujer.Consultada a quiosquera cómo cambió su vida a raíz del aislamiento por coronavirus, ésta contó: "Antes, día por medio salía a hacer los mandados para reponer mercadería pero ahora lo hago cada 15 días y por Elonce me informo cuántos contagiados hay".Al asegurar que desconoce la existencia de casos positivos en el barrio, Mirta bregó para "que los vecinos tomen conciencia tras la visita de los agentes sanitarios"."Vivimos con miedo todas las noches, cada vez que nos acostamos, porque mis hijos son albañiles y tengo miedo por ellos y mis nietos", alertó la quiosquera al encomendar a sus vecinos "que usen tapobcas"."Jamás pensamos que algo así iba a pasar acá", reconoció angustiada y se mostró esperanzada para que "aparezca la vacuna".