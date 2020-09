Transportistas escolares reclamaron asistencia: Llevan 176 días sin trabajar

Transportistas escolares se movilizaron en caravana hasta Casa de Gobierno, en Paraná, reclamo de asistencia para el sector que permanece sin poder prestar servicio desde el inicio de la pandemia por coronavirus."Llegamos una vez más hasta Casa de Gobierno después de una nueva manifestación para dejarle un petitorio al gobernador Bordet para que nos reciba y que sepa de nuestra problemática porque hemos estado pidiéndole en varias oportunidades que alguien nos contente pero no hemos logrado nada", explicó ala presidenta de la Asociación de Transportistas Escolares de Paraná, Silvina Salas.Según comentó, entregaron un petitorio de la Mesa Nacional de Transportistas Escolares dado que a nivel nacional se concreta "una marcha desde Ushuaia a La Quiaca"."Existe un fondo creado por el ministerio de Transporte a cargo de Meoni de 600 millones para repartirlos entre el transporte escolar como asistencia; la ley fue aprobada el 25 de agosto pero aún no nos contestan cómo se implementará", apuntó Salas al argumentar: "Ya no damos más y necesitamos que por favor nos escuchen"."Al intendente Bahl le pedimos una reconversión para poder trabajar pero ya no sabemos cómo hablarles a los dirigentes. No ven la solidaridad hacia nosotros, que aportamos y estamos endeudados por cuotas, que tenemos que vivir y pagar los impuestos", justificó la transportista al advertir "la cero solidaridad hacia nosotros"."En 176 días no tenemos tenido ni una respuesta; esta es la quinta vez que marchamos a Casa de Gobierno. Ya entremos petitorios y no tuvimos ninguna respuesta", apuntó Juan Capes en representación de transportistas de escuelas rurales."Es muy injusto lo que nos está pasando; somos 250 trabajadores independientes, gestionamos nuestras propias actividades y es muy doloroso ver que nuestros representantes políticos no nos han brindado ninguna asistencia, no nos escucharon, y eso es lo que más duele: la indiferencia", acusó."Ya tendremos la oportunidad de expresarnos en las urnas porque políticamente no nos han dado respuestas", sentenció otro de los transportistas.