Covid-19: "Los episodios de contagio ocurren cuando uno se relaja en su casa"

Unos 10 agentes sanitarios del Centro de Salud Antártida Argentina de Paraná iniciaron este jueves el recorrido por los barrios que comprenden al área programática del efector público, a los fines de informar a la población sobre las medidas de prevención del coronavirus, la sintomatología y detectar a personas con cuadros febriles o respiratorios."Recorremos casa por casa para reforzar las medidas de prevención, hablar de los síntomas para la gente esté atenta y cuando encontramos a personas con síntomas compatibles con Covid-19 los derivamos al centro de salud más cercano para que sea evaluado por el médico y determine los pasos a seguir", explicó ala coordinadora de agentes sanitarios, Olga Castañeda.Según reveló, durante la tarea que demanda de tres a cuatro horas en terreno, "se derivan entre dos y tres casos". También se detectan "muchas aislados por Covid-19 o porque son contacto estrecho de alguien"."Se considera que los convivientes pueden ser posibles Covid-19 y se les piden que hagan el aislamiento", indicó Castañeda al evidenciar que "muchos toman conciencia y se aíslan pero otros no dimensionan que si son contacto estrecho pueden ser Covid-19 positivo y salen a hacer los mandados, cosa que no deberían porque pueden contagiar a otros sin saberlo".La coordinadora aclaró que los agentes sanitarios no están tan expuestos al virus como sí lo están quienes trabajan en hospitales y centros de salud, "porque no entramos a los domicilios, mantenemos las distancias y contamos con los elementos de protección; solo hacemos las entrevistas", comentó.En la oportunidad, Castañeda indicó que hay vecinos que "desconocen las medidas de prevención". Fue en ese sentido que aseguró que "los episodios de contagio ocurren cuando uno se relaja en su casa".Es por eso que la tarea de los agentes sanitarios es la de "reforzar las medidas de cuidado, indicar a los vecinos que mantengan las distancias, y que usen barbijo, porque no lo hacen; continuamente vemos que en la calle las personas no usan tapabocas"."Y además, todo lo que uno ingresa a la casa, lo que se compra en el mercado o la verdulería, se debe tener la precaución de lavar antes de guardar en la heladera o a alacena", agregó.Walter, por su parte, uno de los agentes sanitarios del Centro de Salud Antártida Argentina, comentó que "hay quienes sienten vergüenza de decir que son Covid-19 positivo por la discriminación en el mismo barrio, pero hay otros que lo informan; la mayoría es consciente que tiene la enfermedad y lo da a conocer"."Hay quienes tienen otra patología y no se animan a salir, se quedan sin la medicaciones; entonces hacemos el nexo entre los pacientes y las instituciones cercanas porque estas personas se tienen que atender", cerró Castañeda.