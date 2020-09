¿Qué pasará con las restricciones?: Desde Salud sugieren "alternar actividades"

La secretaria de Salud de Entre Ríos, Carina Reh, pidió analizar "nuevas estrategias para que todos podamos retornar a cierta normalidad". Sugirió la opción de alternar las habilitaciones de actividades en ciudades como Paraná y Gualeguaychú, donde hay circulación comunitaria y rigen medidas de aislamiento que serán reevaluadas el fin de semana.para que todos podamos retornar a cierta normalidad, para que en algún momento, puso de relieve que "es necesario encontrar las herramientas y debemos pensar todos. Las ideas son importantes. Las organizaciones civiles y gremiales deben participar en la construcción de la nueva sociedad"., pero hasta que no tengamos una vacuna efectiva, y no sabemos cuándo la vamos a tener, si cumplimos con medidas de cuidado y distanciamiento podemos evitar adquirir la enfermedad. Teneos que pensar nuevas estrategias de trabajo para todos", resaltó.Asimismo, manifestó que "cuando podamos hacer una evaluación de los 15 días de las medidas tomadas, veremos cómo seguir. Esperamos tener un resultado favorable para ver si es necesario mantener la situación, ser un poco más exigentes, si existe la posibilidad de liberar las actividades. Hay que empezar a pensar entre todos nuevas estrategias para que todas las actividades puedan funcionar, quizás en forma alternada. Hay que ver otra manera, volver a una normalidad que no es la que teníamos antes de la pandemia".Sobre las camas de Terapia Intensiva, dijo que "no hemos disminuido el número de camas. Estamos entre un 70 y 75%. No hemos bajado de ese porcentaje desde hace varios días. No toda la ocupación de camas tiene que ver con pacientes covid-19.en pocos días y no queremos llegar a esta situación".Aclaró que debido a que "ya no estamos en un aislamiento estricto"Sobre la situación epidemiológica que se vive en la ciudad de Paraná y Gualeguaychú, dijo que "la situación es variable en los días, en ambas ciudades. Vemos que se ha generado un pequeño descenso en la ciudad de Gualeguaychú en relación a días atrás. Vemos que lo de Paraná es bastante variable, lo que nos da un promedio de casos diarios que no arroja los resultados esperados. Venimos manteniendo un número similar de casos. Esto hace que se alcance un número de camas de pacientes moderados constante. Estamos permanentemente evaluando la situación de internación"."Hoy podemos adquirir el virus en cualquier lugar y por eso ante la presencia de síntomas hay que consultar al médico. Hay que tener el menor contacto posible con la familia y la gente en general hasta que sea evaluado por personal de salud. No se debe concurrir al lugar de trabajo. La consulta temprana es fundamental"