"Sale por la cocina, baño y llega a la vereda": Reclamo por desbordes cloacales

Vecinos de Av. Ramírez y Feliciano reclaman el desborde de las cloacas."Estamos con este problema, nadie nos da una respuesta y queremos que se solucione. Es peligro el desborde, porque una persona se cayó y no queremos que sea algo más grave", expresó aun vecino."Hace dos semanas que estamos así y todos los vecinos hicimos el reclamo correspondiente al 147. Yo personalmente fui a Obras Sanitaria tres veces y tampoco tuve respuesta", contó otro vecino.Y agregó que "me sale el agua por el desagua pluvial, porque hace dos años tuve el mismo problema que tiene la señora, que se me inundo toda la cochera y tuve que hacer un dispositivo, para que en caso de que suba mucho el nivel de agua en mi cámara séptica, se escape por el desagüe".En tanto la damnificada, comentó que "hoy reventó mi casa y salió por los dos baños que tengo y la cocina. Me tuve que pedir el día en el trabajo para poder limpiar, es una contaminación la suciedad que estamos inhalando y con lo que convivimos"."No es algo puntual, pasa cada tanto, el persona viene destapa las cañerías y se vuelven a tapar. No es algo del barrio tampoco, porque salen pedazos de colchones, pañales y suyos", finalizó.