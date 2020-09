UADER realiza una encuesta sobre cómo cambió el hábito del mate en pandemia

Encuesta sobre hábitos de consumo del mate durante el aislamiento social

? Un equipo de investigación de la #UADER, que... Publicado por Universidad Autónoma de Entre Ríos en Martes, 8 de septiembre de 2020

Un equipo de investigación de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) quiere relevar posibles cambios en torno a esta práctica del mate en tiempos de pandemia. Las respuestas son anónimas y es para todo público, incluso los que no toman mate."Nosotros conformamos un grupo de investigación que está trabajando hace varios años acerca de la práctica del mate en Entre Ríos. La encuenta que estamos llevando adelante, está dirigida a todo el país y analizamos cuales son las modificaciones que se produjeron luego de los nuevos protocolos", expresó aNorma Levrand, abogada."A raíz de estos cambios, decidimos largar la encuesta para analizar estas modificaciones que no tienen que ver solo con el tomar mates de manera grupal, sino también que en algunos casos se modifica la práctica del mate por ingerir otra infusión", dijo.Por su parte, María Ángeles Metivie comentó que "la encuesta es abierta a todo el público. Desde que comenzamos a trabajar queremos declarar el mate como patrimonio cultural de la humanidad ante la UNESCO"."Hasta hace un tiempo, nos preguntaban porque queríamos proponer esta idea, porque el mate no estaba en riesgo de desaparecer. Bueno, llegó una pandemia y puso en riego determinados aspectos sobre el mate", comentó.La encuesta es anónima "porque queremos relevar si las personas siguen compartiendo el mate, ya que el protocolo establece que no se puede compartir ni siquiera con los convivientes. La realidad es que algunos siguen tomando antes con las personas que comparten la casa, pero otros ya no", indicó.A su vez "estamos pensando en una segunda encuesta, una vez que termine el protocolo para saber si se mantienen las condiciones o no", anticipó Norma."Para las personas que no toman mates también es válido el relevamiento, porque nosotros queremos saber porque no toman mate", señaló.