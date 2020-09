Estrenarán un ciclo online con obras infantiles

La Municipalidad, en coproducción con el Ministerio de Cultura de la Nación, lanza este viernes a las 18 hs un espacio con producciones locales. Se podrá a través del Facebook de Paraná Cultura y luego en la plataforma activaencasa.parana.gob.ar



Tres obras de teatro destinadas al público infantil y una banda de música forman parte de la programación. Las propuestas fueron registradas en el Teatro 3 de Febrero.



La actividad es en el marco del Mes de las Infancias y se viene desarrollando en diferentes ciudades del país, entre ellas, la capital provincial.



Tanto la producción, como la post producción y los cachets artísticos son resultado de un trabajo en conjunto de la Municipalidad de Paraná a través de la Subsecretaría de Cultura y del Ministerio de Cultura de la Nación.



La iniciativa a nivel nacional, que contiene una propuesta de más de 70 espectáculos infantiles, se realiza en articulación entre los diferentes municipios, el Programa Nacional de Derecho al Juego JUGar, de la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, además de Cultura. Programación Viernes 11 de septiembre - Un cuento de Piratas (La Cacerola) Dos payasos disparatados, llegan a contar un cuento y no encuentran a los personajes. Deberán entonces armar la historia de un viaje lleno de peligros con la colaboración del público. Juntos sortearán tormentas, climas adversos, enemigos, para llegar a destino y encontrar el tesoro que nos dejará una enseñanza por llegar hasta el fin todos juntos y sin rendirnos. Viernes 18 de septiembre - El Show de Cartoncito Cartoncito un payaso extravagante, utópico; que vive en un mundo imaginario. Donde sus abuelos son trompos, su amigo un muñeco de él mismo. Un malabarista que no es, un personaje que no para de ser feliz, aunque tiene infinitos problemas. Viernes 25 de septiembre - El Laboratorio (La Cacerola) Chacota y Papa Frita, ambos inventores y científicos, son los encargados de construir los disparatados pedidos de Gumi. Este es un gran payaso que debe tener todo listo para realizar sus destrezas en su circo, previamente les hará las demostraciones con todo lo inventado Viernes 2 de octubre - No se salva de la Conga (música) Música para niños y grandes. Mixturas de cumbia colombiana con son cubano, jarocho mexicano y bossa nova, además de la chamarrita, hacen bailar a la familia entera.