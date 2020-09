La indignación de un gastronómico: "Estamos siendo fiscalizados por AFIP"

Paraná Hoteleros y gastronómicos volvieron a reclamar por la reapertura en Paraná

Hoteleros y gastronómicos volvieron a reclamar este miércoles por la reapertura de sus locales comerciales; fue durante una caravana que recorrió varios emprendimientos y durante la cual, los responsables sacaron mesas, sillas y camas a la calle."Cuando decretaron el aislamiento en marzo pensamos que se nos venía el mundo abajo porque nos preguntábamos cómo íbamos a pagar sueldos sin las ventas, y a seis meses, no hay ninguna chance de sustentar con el delivery, que es apenas el 10% de las ventas", explicó aGabriel, de Restó Giovani."Tuvimos que pagar sueldos y aguinaldo porque las familias necesitan de su dinero, y nosotros tenemos que conseguirlo, pero sin ventas no hay chance", argumentó."Hasta tres o cuatro mesas esporádicamente en un turno de cuatro horas para almorzar no puede generar ningún tipo de problema o contagio", argumentó al mostrarse "angustiado" por la situación."Nosotros hasta hoy tenemos una deuda aproximada de dos millones de pesos porque hace seis meses que no pagamos la luz, consumimos 50 mil pesos de luz por mes y las heladeras tienen que estar encendidas", reveló el gastronómico de calle Urquiza. Y agregó: "Agradecemos que no nos corten los servicios pero qué ocurrirá cuando decidan regularizar las deudas de los impuestos".Además, evidenció que "aunque parezca mentira en este momento estamos siendo fiscalizados por AFIP."Parece una película de terror. La inspectora Caviglia fue encomendada para fiscalizarnos. Fiscalizar qué -se preguntó- si no hay nada para fiscalizar y aun así parece que el Estado no tiene conciencia de lo que pasa en la calle porque todo bien desde el escritorio".

"Jamás hubo un contagio de Covid-19 en un hotel, restó o bar"

Por su parte, una de las dueñas del "Gran Hotel Paraná", Lila Yáñez, sentenció: "Queremos y necesitamos trabajar y no nos permiten. Seguiremos con todo tipo de manifestación hasta que el gobierno nos escuche porque siguen cerrando estallamientos"."Nos tuvieron encerrados durante tres meses cuando aún no había casos de Covid-19 en la provincia para preparar el sistema de salud pero, ¿habrán preparado el sistema de salud? porque hoy dicen que está colapsando", acusó al denunciar que "se cometieron muchos errores"."Los cierres de establecimientos son definitivitos y el único responsable es el gobierno que nos obliga a guardarnos, deciden cuándo abrimos y cuándo cerramos", reprochó al argumentar: "Después de seis meses parados, lo único que queremos es trabajar".En tanto, la responsable de Café Bruselas, lamentó: "El pronóstico es muy desalentador y el hecho de poder trabajar con delivery, sumado a la situación económica, es muy complicado para el comerciante independiente"."Nos enfocamos en la cafetería pero el consumo en la mesa es fundamental para subsistencia y de esta manera, es imposible", explicó la dueña de la pastelería de calle Urquiza y Buenos Aires.Al dar cuenta de las "dificultades financieras", agregó que "comerciantes de otros rubros también están poniendo plata de sus bolsillos para tratar de pasar esta situación".