Mercado inmobiliario: Cuánto cuestan los alquileres, las casas y los terrenos

La situación del mercado inmobiliario en Paraná, cuánto cuesta un alquiler y de qué cantidad de dinero hay que disponer para adquirir un terreno o una casa en la capital entrerriana o en Oro Verde, fueron los temas sobre los que dio precisiones aTomás Spinelli, de Inmobiliaria Lorenzón."Desde el 1 de julio se celebran los contratos con la ley nueva, la que establece una duración de tres años y aumentos anuales con un índice establecido por el Banco Central, mientras que los impuestos y expensas extraordinarias las tiene que pagar el propietario. El inquilino debe hacer cargo de las expensas ordinarias", explicó el especialista."Los alquileres nunca se van a terminar porque es muy difícil adquirir una propiedad. Lo básico es buscar un alquiler.", expresó Spinelli refiriéndose a la zona céntrica.Comentó que en pandemia "las mudanzas y ventas no han cesado". Asimismo, indicó que desde el inicio del aislamiento, "el cumplimiento con el pago del alquiler dependía mucho de si eran estudiantes, pero entre un 60 y 70 por ciento fue abonando. Había quienes no podían pagar y otros que no tenían cómo enviar el dinero".Consultado acerca de si se han rescindido muchos contratos, expresó que "por el momento no ha pasado. Todo el mundo piensa que esto en algún momento esto puede llegar a mejorar".En cuanto al caso de Oro Verde, donde la actividad se basa sobre todo en el movimiento universitario, el corredor inmobiliario precisó que la mayoría de quienes alquilaban "se fueron a sus casas y más de la mitad abonó lo que correspondía. El resto buscaba la forma de transferirlo o casa dos o tres meses, cuando venían, quedaban al día".Enseguida diferenció lo que ocurre con las ventas.. Eso no ha parado. Se ha vendido muchísimo. Hoy lo que más conviene es comprar"."Hay muchas casas en venta y hay movimiento. Está el tire y afloje de los dólares. Creo que en este momento, por la inestabilidad, es negocio comprar", aconsejó.Acerca de los valores, confirmó: ", porque ha crecido muchísimo, tiene todos los servicios y es más tranquilo".En cuanto a los terrenos, "Finalmente, estimó que "seguramente" se alquilarán muchas casas quintas para el verano en zonas cercanas a la capital entrerriana. "La gente apostará mucho a eso porque no hay otra alternativa", completó.