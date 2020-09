"No es joda, no es una gripe más", afirmó una vecinalista que tuvo Covid-19

El contagio y el aislamiento

Servicio del comedor

Solidarios y cuidarse

Mariana Ríos, presidenta de la Comisión Vecinal de Puerto Sánchez, compartió su experiencia tras recuperarse de un cuadro de coronavirus.Ríos y se refirió a la prevención: "no compartimos el mate, ni cubiertos o platos y tampoco la mesa. Además, cada uno que entra a la casa, se higieniza. Las medidas que tomábamos, siempre fueron las adecuadas para tratar de evitar el contagio", explicó.Mariana Ríos dijo que su hijo, que es personal de salud, contrajo el virus y a raíz de ello, todos los integrantes de la familia se aislaron. "y el apoyo de mucha gente, pudimos pasar el aislamiento y la enfermedad", remarcó."Ya estamos todos recuperados, algunos integrantes de la familia tuvieron síntomas severos; otros como mi nieto y yo que tuvimos síntomas leves y otros integrantes que no tuvieron o no se contagiaron", relató ay agregó que se trata de una enfermedad "a la cual", remarcó.En la casa de Mariana Ríos funciona el comedor comunitario de barrio Puerto Sánchez, pero también algunos pescadores, trabajan en el lugar. Por lo cual, se generó incertidumbre con el servicio del comedor comunitario, pero"Las personas no podían pasar dos semanas sin la vianda o la copa de leche. Así que los vecinos que vienen a ayudar,", relató Ríos.Mariana Ríos y agregó que "muchos se enferman sin querer, algunos se lo buscan, pero en nuestro caso, fue algo inesperado porque nos cuidábamos un montón", remarcó.