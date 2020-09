La Facultad de Ciencias de la Educación de UNER cumplió 100 años

La facultad fue creada en 1920, en sus inicios la Facultad de Ciencias de la Educación formaba parte de la Universidad Nacional del Litoral, que contaba con sedes en Paraná, Rosario y Santa Fe.Finalmente, el 10 de mayo de 1973, con la creación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) la Facultad de Ciencias de la Educación adquirió su pertenencia a la UNER, reorganizándose institucionalmente.Este martes, la institución cumplió sus primeros 100 años."Fue un día de muchísima emoción porque no se cumple 100 años todos los días. Si bien estuvimos planeando los festejos, el aniversario no encontró en nuestras casas, pero estamos muy contentos de poder celebrarlos", expresó aDariela Brignardello, Secretaría Académica."Tenemos un montón de anécdotas en la facultad, y lo lindo es que muchos docentes y el equipo de gestión somos graduados de la FCE. Estamos reinventándonos para festejar estos 100 de manera virtual", dijo.Sobre la situación actual de la Facultad, comentó que "hoy en día estamos trabajando a pleno, pudimos organizarlos y crea nuevas maneras para el funcionamiento. Las cinco carreras que dictamos están dando clases, por suerte no tuvimos materias que se vieran afectadas por la situación"."En agosto pudimos realizar las primeras mesas de exámenes. Fue una experiencia muy importante y rica para nosotros. Muchos estudiantes pudieron rendir sus evaluaciones finales. Ahora ya comenzó el segundo cuatrimestre", mencionó.Y agregó que "también tuvimos alumnos que pudieron graduarse, otros pudieron entregar sus proyectos. Para nosotros es muy importante, es mucho trabajo por parte del personal docente, mucho compromiso que emociona".Con respecto a los alumnos, mencionó que "cuando arrancó la pandemia, nos pusimos en contacto con ellos para saber cuáles eran sus principales dificultades. Hicimos un relevamiento muy importante"."Gracias al trabajo del centro de estudiante y al programa de tutores padres, tenemos mucha información sobre la situación de los alumnos y que a medida que podemos los ayudamos con lo que necesitan".