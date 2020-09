Hoteleros y gastronómicos realizarán una manifestación: 1500 empleados en riesgo

1.500 puestos de trabajos en riesgo



El sector Hotelero y gastronómico, realizarán este jueves una movilización en el frente de cada local para visibilizar la situación de sus trabajadores."Estamos pidiendo la reapertura de los locales gastronómicos y hoteleros. Mañana vamos a realizar una manifestación en la puerta de todos los locales y establecimientos", expresóOsvaldo Cabrera, Presidente de la Cámara Hotelera y Gastronómica."La idea es que cada local saque sillas y mesas; por su parte, los hoteleros sacaran sus camas. Nosotros queremos que nos dejen trabajar", dijo y agregó que "también realizarnos una caravana".La cita "es el viernes a las 10 de la mañana en el monumento Urquiza. La idea es recorrer la ciudad y que la gente nos vea. Todo es por el mismo reclamo, la reapertura de los lugares".Al respecto de cómo estaban trabajando antes de la Fase 3 en Paraná, Osvaldo comentó que "veníamos respetando todos los protocolos y habíamos hechos una campaña publicitaria en los locales gastronómicos para concientizar a los dueños, empleados y a la ciudadanía en general para que respeten las medidas"."Nosotros siempre tratamos de cuidar a todas las partes del sector. Por eso no entendemos porque al volver a esta fase, se cerró los establecimientos gastronómicos y las demás actividades quedaron abiertas en la normalidad", señaló."Nosotros representamos a la costa del Paraná, que son aproximadamente 135 establecimiento que generar 1.500 puestos de trabajo. Estamos llegando a los sietes meses en los cuales no se percibieron ingresos", remarcó.En ese sentido, mencionó que "si bien la gastronomía tiene la opción del delivery y que las personas pueden acercarse a retirar su compra, las cifras que se generan no son sustentables"."Nosotros estamos colaborando para cuidar la salud, ya que concientizamos de las medidas. Además, ayudamos a que no se realicen las juntadas clandestinas. Desde los establecimientos gastronómicos, evitamos el contagio del coronavirus".